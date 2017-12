Zossen. Nachdem ein Fußgänger in Zossen (Teltow-Fläming) von einem Schnellzug erfasst und getötet wurde, soll eine Obduktion Hinweise zur Unfallursache bringen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mit. Es ist bislang unklar, ob es sich um einen Suizid handelt. Das Opfer war am Sonnabend entlang der Gleisanlage gelaufen und von dem vorbeifahrenden Zug erfasst worden. dpa/nd