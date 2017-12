Foto: Bad Tölz. Imposant: Blick auf das Karwendel südlich von Bad Tölz in Bayern. Das Karwendel ist eine Gebirgsgruppe der Nördlichen Kalkalpen. Es liegt zum größeren Teil in Tirol, zum kleineren in Bayern; die Grenze verläuft über die Nördliche Karwendelkette und durch das Vorkarwendel. Seinen Namen trägt das Karwendel nach dem altdeutschen Familiennamen Gerwentil. Der wurde erstmals 1280 erwähnt und war ursprünglich auf das Karwendeltal bei Scharnitz beschränkt. Der Bergsteiger und Forschungsreisende Hermann von Barth (1845 bis 1876) dehnte den Begriff im Zuge der Alpenerschließung im 19. Jahrhundert auf das gesamte Gebiet aus. dpa/nd Foto: dpa/Tobias Hase