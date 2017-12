c/o

Nesse-Apfelstädt. Der Erhalt sozialer Infrastruktur im ländlichen Raum ist nach Ansicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes eine der zentralen Aufgaben der rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen für 2018. Ein umfassendes Konzept sollte unter anderem Punkte wie Lohngerechtigkeit, Mobilität und Struktur des Sozial- und Bildungsbereichs enthalten. »Die Probleme in den ländlichen Regionen sind nicht über die Frage einer besseren Entlohnung allein zu regeln«, sagte Landesgeschäftsführer Stefan Werner am Mittwoch. Nach dem Scheitern einer grundlegenden Kreisreform zählt Werner auch das Vorantreiben einer Funktional- und Verwaltungsreform zu den wichtigsten Herausforderungen der Regierung. Das Aus für die Gebietsreform bedauerte er. dpa/nd