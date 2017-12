c/o

Halle. In Sachsen-Anhalt kann ein weiterer Abschnitt der Autobahn 14 gebaut werden. Dabei handelt es sich um die rund 15 Kilometer lange Strecke zwischen Tangerhütte und Lüderitz (Landkreis Stendal), wie das Landesverwaltungsamt am Mittwoch mitteilte. »Seit dem 20. Dezember besteht Baurecht«, sagte sein Präsident Thomas Pleye in Halle. Somit könne im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden. Die A14 soll nach bisherigen Angaben des Verkehrsministeriums bis zum Jahr 2022 zwischen Schwerin und Magdeburg durchgängig befahrbar sein. Das Projekt wird von Umwelt- und Naturschützern stark kritisiert. Ein Drittel der neuen A14 ist laut Bundesverkehrsministerium im Bau oder bereits befahrbar. dpa/nd