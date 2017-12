Die Einheitsregierung in Tripolis hat derweil die im Sommer angekündigte Einrichtung einer eigenen Such- und Rettungszone vorläufig zurückgenommen. Journalisten vermuten, dass sie die Anforderungen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation für eine nationale Rettungsleitstelle derzeit nicht erfüllen kann. Kommentar S. 4

Das UNHCR schätzt, dass sich etwa 18 000 Menschen in Lagern unter Kontrolle der schwachen libyschen Einheitsregierung befinden, Zehntausende dürften in weiteren von Milizen gehaltenen Orten festgehalten werden.

Ermöglicht wurde der humanitäre Korridor durch ein auf zwei Jahre angelegtes Abkommen zwischen dem italienischen Innenministerium und der nationalen Bischofskonferenz. Kirchensteuern sollen laut Medienberichten die Aufnahme der Flüchtlinge finanzieren; Ordenseinrichtungen und Pfarrereien sich an der Unterbringung beteiligen.

Die deutsche Seenotrettungsorganisation »Sea Watch« sprach von »Hoffnung«, der italienische Innenminister Marco Minniti von einem »historischen Tag«: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR konnte an Weihnachten erstmals 162 Flüchtlinge aus libyschen Lagern direkt nach Italien evakuieren. Unter den Geflüchteten befanden sich vor allem Mütter, Missbrauchsopfer, unbegleitete Kinder, Kranke, Senioren und Menschen mit Behinderungen. Sie stammen aus den Ländern Äthiopien, Eritrea, Somalia und Jemen.

