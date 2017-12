Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Madrid. Eine satirische Online-Petition zur Abspaltung der katalanischen Küstenregion von Katalonien macht im Internet Furore: Am Dienstag gehörte die Petition zu den meistdiskutierten Themen im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Binnen drei Tagen wurde sie bereits von mehr als 20 000 Menschen unterzeichnet. Die Petition fordert die Abspaltung der Region rund um die Großstädte Tarragona und Barcelona vom Rest Kataloniens, das die Abspaltung von Spanien fordert. Dabei machen sich die Verfechter der fiktiven Region Tabarnia die Argumente der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter zu eigen: Tabarnia sei »eine Region, die sich in vielen Aspekten vom Rest der Region unterscheidet, zu der sie gehört«. In der Region Tabarnia sind die Unabhängigkeitsbefürworter in der Minderheit. AFP/nd