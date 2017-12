Karachi. Zehn Jahre nach der Ermordung der ehemaligen pakistanischen Regierungschefin Benazir Bhutto haben tausende Menschen der Politikerin gedacht. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, versammelten sich am Mittwoch etwa 20 000 Trauernde an Bhuttos Grab in Garhi Khuda Baksh in der südpakistanischen Provinz Sindh. AFP/nd