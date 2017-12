c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Entfesselte sich im Gegensatz zu NRW-Unternehmen noch selbst: Artist Harry Houdini Foto: akg

Berlin. Bei den Auftritten Harry Houdinis waren die Aufgaben klar verteilt: Der Künstler wurde sorgfältig gefesselt, manchmal von echten Polizisten. Anschließend befreite er sich vor staunendem Publikum von seinen Ketten. In der Politik ist die Sache vertrackter: Viele Bürger und viele Politiker sind überzeugt, dass Regierungen dem Kapitalismus sorgfältig Zügel anlegen sollten, damit sich der Wohlstand nicht nur bei einigen wenigen ansammelt und damit auch Beschäftigte einigermaßen geschützt sind. Die CDU-FDP-Landesregierung in Nordrhein-Westfalen sieht das jedoch anders. Sie hat »Entfesselungspakete« beschlossen, mit denen sie Firmen mehr Freiheit geben will.

Die einzelnen Vorhaben sind nicht sehr originell. Schwarz-Gelb will es zum Beispiel Einzelhandels-Unternehmen erlauben, an mehr Sonntagen ihre Geschäfte zu öffnen. Damit kommt sie den Warenhausketten Karstadt und Kaufhof entgegen, die eine Aufhebung des Sonntagsschutzes im Einzelhandel fordern. Der schwarz-gelbe Plan gibt Unternehmen mehr Freiheit - und schränkt die Freiheit von Beschäftigten ein. So erklärte kürzlich der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier: »Sonntagsschutz ist Freiheitsschutz.« Der Sonntagsschutz »zieht dem ökonomischen Nutzdenken eine Grenze und dient dem Menschen um seiner selbst willen«, zitierte Papier aus einem Beschluss des Bundesverfassungsberichts.

Die nordrhein-westfälische DGB-Chefin Anja Weber wurde konkreter: »Die Ausweitung der Ladenöffnungen an Sonntagen wird die Arbeitsbedingungen im Einzelhandel verschlechtern. Aus Erfahrung wissen wir, dass längere Öffnungszeiten prekäre Beschäftigungsverhältnisse befördern.« Doch das kümmert die Landesregierung nicht, sie hat bereits ein weiteres Entfesselungspaket vorgelegt. rt Seite 6