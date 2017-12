Grünstadt. Stadionatmosphäre in der Nachbarwohnung: Eine 33-Jährige hat im rheinland-pfälzischen Grünstadt wegen einer Ruhestörung am zweiten Weihnachtsfeiertag die Polizei gerufen. Den Geräuschen nach finde in der Wohnung über ihr ein Fußballspiel statt, teilte sie den Beamten bei ihrem Anruf mit. Das vermeintliche Fußballspiel verpassten die Polizisten jedoch. »Beim Eintreffen der Streife war die Partie scheinbar bereits abgepfiffen, da alle Wohnungen dunkel waren und absolute Ruhe herrschte«, hieß es. »Der Endstand der Partie konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.« dpa/nd