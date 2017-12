c/o

Washington. Zum Ende seines ersten Jahres im Amt hat der US-Chefdiplomat Rex Tillerson die Außenpolitik seines Landes verteidigt. Fortschritte seien etwa im Umgang mit der Atompolitik Nordkoreas und den »immensen Herausforderungen« durch Russland, China und Iran erzielt worden, schrieb der US-Außenminister in einem Gastbeitrag für die »New York Times« vom Mittwoch. Mit Blick auf Russland schrieb Tillerson, die US-Regierung mache sich »keine Illusionen über das Regime, mit dem wir zu tun haben«. Die USA seien wachsam bezüglich »russischer Aggression«. Washington müsse aber in den Bereichen mit Moskau zusammenarbeiten, in denen es Interessensüberschneidungen gebe. AFP/nd