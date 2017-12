Die Aufdeckung eines Zuträgers setzt das Landeskriminalamt in NRW unter Druck

Potsdam. Brandenburgs Verfassungsschutz beobachtet inzwischen 130 Islamisten. »Zu den Gefährdern zählt die Polizei eine niedrige zweistellige Zahl«, erklärte der scheidende Verfassungsschutzchef Carlo Weber im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Einige dieser Zielpersonen seien im Ausland oder säßen im Gefängnis. »So ist das eine sehr überschaubare Zahl von Gefährdern, die überwacht werden müssen«, meinte Weber. Große Sorgen bereitet dem Verfassungsschutzchef die rechtsextreme Szene in Südbrandenburg. Dagegen zähle »der Linksextremismus« zu den geringeren Sorgen, meinte Weber. dpa/nd

Das Land hat in der Erstaufnahme für Flüchtlinge viele freie Kapazitäten, sollte sie aber nicht vorschnell abbauen

