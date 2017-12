Foto: dpa/Guido Kirchner

Wenn in Grieben die Schule zu Ende ist, kann der größte Industriebetrieb des Ortes die Kommunikation mit seinen Kunden einstellen. Denn in dem Dorf in der Altmark geht immer nur eines: Entweder schauen die Jugendlichen Videos auf ihren Handys, oder die Firma »Schutzgitteranlagen Krone« kann Mails mit großen Automobilfabriken in Europa austauschen. So lange der Unterricht läuft, ist dazu Gelegenheit; danach ist tote Hose. Dann, sagt der Geschäftsführer Thomas Krone, »sinkt die Internetkapazität bei uns ganz krass«.

Grieben liegt mitten im Industrieland Deutschland und lebt eigentlich auch im 21. Jahrhundert. Wer sich mit Krone über die Arbeitsbedingungen unterhält, den beschleichen freilich Zweifel, ob seit der Gründung durch dessen Großvater Franz tatsächlich 95 Jahre vergangen sind. Krone baut Metallgitter, hinter denen Industrieroboter ungestört rotieren können - Roboter, die in den automatisierten Fabriken der Industrie 4.0 all...