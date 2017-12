Foto: Hüllhorst. Leuchtendes Beispiel: Die Windmühle Struckhof im Kreis Minden-Lübbecke (Nordrhein-Westfalen) wurde 1883 erbaut. Seit 1993 wird sie von einem Mühlenverein instand gehalten und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. In der Region gibt es noch heute eine große Vielfalt an historischen Wind-, Wasser- und Rossmühlen. Sie sind Zeugnisse der ersten Industrialisierung auf dem Land und gehen vielfach an den Mahl- und Backtagen zeitweise wieder in Betrieb. Insgesamt 43 Mühlen, darunter auch die einzige mahlfähige Schiffmühle Deutschlands als Nachbau, bilden zusammen die Westfälische Mühlenstraße, die sich über das gesamte Kreisgebiet erstreckt. dpa/nd Foto: dpa/Lino Mirgeler