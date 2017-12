c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Bad Ems. In Rheinland-Pfalz hat die Anzahl der Landesbeamten im Ruhestand einen Höchstwert erreicht. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, gab es Anfang des Jahres insgesamt rund 47 500 Versorgungsempfänger nach dem Beamtenversorgungsgesetz des Landes. Gegenüber 2016 wuchs die Zahl damit um etwa 2,5 Prozent. Knapp 80 Prozent der Landesbeamten erhalten ein Ruhegehalt, die übrigen Empfänger Witwen- beziehungsweise Witwergeld, Waisengeld oder Unfallruhegeld. Von den Anfang 2017 neu hinzugekommenen 2067 Ruheständlern hatte mehr als die Hälfte (54 Prozent) die gesetzliche Altersgrenze noch nicht erreicht. 23,3 Prozent nutzten die Regelungen zum vorgezogenen Ruhestand, damit verbunden sind in der Regel Abschläge bei Versorgungsbezügen. dpa/nd