Berlin. Bundesweit gibt es nach Erhebungen der Amadeu Antonio Stiftung und von Pro Asyl jeden Tag durchschnittlich mehr als vier flüchtlingsfeindliche Straftaten. Wie die Organisationen unter Verweis auf eine gemeinsame Chronik mitteilten, wurden in diesem Jahr bundesweit 1713 Straftaten registriert, die sich gegen Flüchtlinge oder deren Unterkünfte richteten. Im vorigen Jahr seien es 3768 Vorfälle gewesen. Gemessen an der Einwohnerzahl seien die ostdeutschen Bundesländer Spitzenreiter bei Straftaten gegen Flüchtlinge. Dabei führe Brandenburg mit 85 Fällen je Million Einwohner die Liste an. epd/nd