Zu dem Zusammenschluss »Europäische Volkspartei« (EVP) gehören schließlich nicht nur Fidesz, sondern etwa auch die deutschen Unionsparteien, die Österreichische Volkspartei und die spanische Partido Popular. Die Bandbreite der in der EVP versammelten Positionen reicht vom Konservativ-Bürgerlichen bis ins National-Autoritäre. In mehreren Fällen scheinen derzeit die Grenzen angesichts eines globalen Rechtsrucks zu verschwimmen. Die Konferenz wird zeigen, wer noch hinter der Idee eines rechtsstaatlichen, demokratischen Europas steht - und wer nicht.

Ungarn plant eine Europakonferenz für Ende 2018. An illustren Gästen sind die internationalen Stars der Neuen Rechten eingeladen. Götz Kubitschek, deutscher Verleger und intellektueller Scharfmacher, soll kommen; auch der Brite Milo Yiannopoulos, ehemaliger »Breitbart«-Autor und Antifeminist. Das ungarische Außenministerium ist Unterstützer. Thematisch geht es - bei den Gästen erwartbar - um »Migrationsdruck« und »Kulturkriege«. Nun ist der besorgniserregende Rechtsschwenk Ungarns unter der autoritären Fidesz-Partei und die diesbezügliche Hilflosigkeit - oder das Desinteresse - der EU seit langem bekannt. Spannend dürfte eher werden, welche Vertreter der anderen konservativen Parteien an der Konferenz mit dem trügerischen Namen »Die Zukunft Europas« teilnehmen werden.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Uwe Kalbe zu Robert Habecks Attacke auf die Ämtertrennung in der Partei

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!