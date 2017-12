c/o

Die Deutsche Oper kann nach einem schweren Wasserschaden wieder öffnen. Damit können die geplanten Aufführungen am Freitag sowie zum Jahreswechsel stattfinden - wenngleich halbszenisch, also mit technischen Einschränkungen wie etwa improvisiertem Bühnenlicht und nur einem Teil der Bühnenelemente. Nach intensivem Trocknen in den drei Tagen seit der Überflutung lasse sich der sogenannte Eiserne Vorhang, der Bühne und Zuschauerraum trennt, wieder heben, teilte die Oper mit.

Eine defekte Sprinkleranlage hatte Heiligabend die Bühne des Hauses unter Wasser gesetzt. Der Vorverkauf der Karten, der vorübergehend gestoppt worden war, läuft nun wieder an. dpa/nd