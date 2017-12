Das Land hat in der Erstaufnahme für Flüchtlinge viele freie Kapazitäten, sollte sie aber nicht vorschnell abbauen

Drei Viertel der Menschen arbeiteten in kleinen und mittleren Betrieben. Während insgesamt in Deutschland jeder dritte Beschäftigte bei einem Großbetrieb arbeite, sei es unter den Beschäftigten aus den genannten Ländern nur knapp jeder Vierte. Hauptarbeitgeber der Leute seien der Wach- und Sicherheitsdienst, die Gebäudebetreuung sowie der Garten- und Landschaftsbau. epd/nd

Köln. Viele Flüchtlinge, die einen Job haben, sind einer Analyse zufolge als qualifizierte Fachkräfte beschäftigt. Insgesamt haben etwa 140 000 Menschen aus den Hauptherkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien in Deutschland einen sozialversicherungspflichtigen Job, wie aus einer Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht. Von ihnen seien knapp 60 Prozent als Fachkräfte angestellt. 40 Prozent dieser Menschen üben demnach Helfertätigkeiten aus, für die keine abgeschlossene Berufsausbildung nötig sei. Grundlage der Untersuchung seien Daten der Bundesagentur für Arbeit mit Stand vom 31. März.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

China tritt verstärkt als globale Ordnungsmacht auf - so in Syrien und Afghanistan

Jobs oft in kleineren Unternehmen

UNICEF warnt vor Abstumpfen angesichts der Brutalität in Krisengebieten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!