Koblenz. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat fünf Personen wegen mutmaßlicher Verstrickung in ein System zur scheinselbstständigen Beschäftigung von Piloten beim Billigflieger Ryanair angeklagt. Sie sollen als Verantwortliche zweier britischer Personaldienstleister in 920 Fällen keine Sozialversicherungsbeiträge für Piloten abgeführt haben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die von 2007 bis 2016 nicht bezahlten Beiträge für Ryanair-Piloten mit deutschen Heimatflughäfen sollen sich auf rund sechs Millionen Euro belaufen.

Die Ermittlungen hatten bereits 2011 begonnen. Ryanair teilte dazu im Oktober 2017 mit, sich an die EU-Gesetzgebung zu halten und die Staatsanwaltschaft in ihrer Arbeit zu unterstützen. Jedoch war das Unternehmen wegen schlechter Arbeitsbedingungen und extremer Gewerkschaftsfeindlichkeit seiner Führung in den Schlagzeilen. Firmenchef Michael O’ Leary war erst Mitte Dezember erstmals bereit, Gewerkschaften anzuerkennen und Tarifverhandlungen zu führen. dpa/nd