Ab wann wird’s brenzlig? Eine Testanlage in Heyrothsberge in Aktion Foto: dpa/J. Wolf

Eine brennende Werkhalle, Feuer, das sich in Richtung eines Tankwagens frisst, oder eine aus den Schienen gesprungene Straßenbahn, deren Türen verkeilt sind und aus der Schreie hallen. Im kleinen Heyrothsberge unweit des Flüsschens Ehle in Sachsen-Anhalt sind das fast alltägliche Szenarien. Am 22. Mai 1938 wurde dort die Feuerwehrschule der damaligen Provinz Sachsen gegründet, sie galt bald als eine der am besten eingerichteten Feuerwehr-Ausbildungsstätten in Deutschland.

Im Jahre 1967 wurde die Einrichtung zur Fachschule der Feuerwehr, fast jeder DDR-Berufsfeuerwehrmann absolvierte die Lehranstalt. Bis zur Beendigung des 29. Lehrganges im Sommer 1991 wurden insgesamt 3155 Brandschutzingenieure ausgebildet.

»So begingen wir vor wenigen Wochen ein halbes Jahrhundert Brandschutz-Forschung in Heyrothsberge und feiern im kommenden Jahr 80 Jahre Feuerwehr-Ausbildung«, erklärt Frank Mehr. Er ist seit 2015 Direktor des 2014 aus Schu...