Dresden. Die ostsächsischen Handwerksbetriebe bilden auch in diesem Jahr mehr Nachwuchs aus - zum fünften Mal in Folge. 2017 wurden im Kammerbezirk Dresden, zu dem neben der Landeshauptstadt die Kreise Görlitz, Bautzen, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gehören, mit 581 Frauen und 1551 Männern Lehrverträge geschlossen. Das war ein Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte die Kammer am Freitag mit. Beliebtester Ausbildungsberuf war mit 297 neuen Azubis der des Kraftfahrzeugmechatronikers. dpa/nd