Buna karşı Almanya'nın yapması gereken, Türkiyeli bütün muhaliflerin can güvenliğini sağlamak için Ankara'dan yönlendirilen her türlü paramiliter, istihbarat örgütlenmesini dağıtmaktır.

Paylan'ın gündeme getirdiği iddialar önemli. Ancak Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalifler bunların »iddiadan« çok somut gerçek olduğunu biliyor. Eylül atında Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada MİT bağlantılı M. Fathi S.'nin para karşılığında üst düzey Kürt siyasetçilerle bağ kurarak suikast planı yaptığı ortaya çıkmıştı. Her ne kadar mahkemede MİT ile bağlantısı üzerinde pek durulmasa da üst Kürt siyasetçilerle Almanya ve Belçika'da »gazeteci« sıfatıyla bağ kurduğu biliniyor. Hayat arkadaşının verdiği bilgiler bu yönde.

