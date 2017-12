Johannesburg. Südafrikas Präsident Jacob Zuma gerät wegen der Korruptionsvorwürfe gegen ihn weiter unter Druck. Das Verfassungsgericht wies das Parlament am Freitag an, Mechanismen für eine Amtsenthebung Zumas zu schaffen. Es sei bislang zu wenig geschehen, um den Präsidenten politisch zur Verantwortung zu ziehen, erklärte das Gericht in Johannesburg. Die Abgeordneten hätten bisher ihre Pflicht nicht erfüllt. epd/nd