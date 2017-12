Istanbul. Bei Razzien in Istanbul und Ankara sind 75 Menschen unter dem Verdacht festgenommen worden, der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzugehören. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete, wurden in der Bosporus-Metropole 46 Verdächtige in Gewahrsam genommen, während es in der Hauptstadt 29 Festnahmen gab, die meisten von ihnen Ausländer. Laut Anadolu wurden mehrere der Festgenommenen verdächtigt, Anschläge auf die Silvesterfeiern vorbereitet zu haben. AFP/nd