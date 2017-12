Teheran. Bei Protesten in der iranischen Großstadt Maschhad hat es nach Angaben der Justiz 52 Festnahmen gegeben. Der Vorsitzende des Revolutionsgerichts von Maschhad, Hossein Heidari, sagte am Freitag der Nachrichtenagentur Fars, die Festgenommenen hätten bei den Protesten am Donnerstag »radikale Parolen« gerufen. Am Donnerstag waren nach Angaben der reformorientierten Nachrichtenseite »Nasar« hunderte Menschen in Maschhad und anderen Städten aus Protest gegen die hohen Preise und die anhaltende Arbeitslosigkeit auf die Straße gegangen. AFP/nd