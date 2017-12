Die Lesergunst gehört der Natur: »Die Geschichte der Bienen« von Maja Linde (btb) steht auf Platz eins der »Spiegel«-Jahresbestsellerliste Belletristik, auf dem zweiten Platz »Origin« von Dan Brown (Bastei Lübbe). Die Jahresbestsellerliste des Magazins führt Eckart von Hirschhausens mit »Wunder wirken Wunder« (Rowohlt) an, gefolgt von Peter Wohllebens Buch »Das geheime Leben der Bäume« (Ludwig). dpa

Zwei Pfarrer, die Auseinandersetzung mit der »Bild«-Zeitung und natürlich alles, was mit den G20-Protesten zu tun hatte – das war das Jahr auf Twitter

