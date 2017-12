In Sachsen-Anhalt sind für das vergangene Jahr insgesamt 521 Grabungsprojekte verzeichnet. »Die Zahl schwankt aufgrund der Bauvorhaben. 2016 waren es 600«, sagte Landesarchäologe Harald Meller. Zu den sensationellen Funden gehörten die zweitältesten Kunstfragmente der Welt, drei etwa 34 000 Jahre alte Elfenbeinstücke. Sie stammten aus Breitenbach (Burgenlandkreis).

