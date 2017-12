Die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns, nicht aber die Diskussionen darüber, wie die christliche Überlieferung in unseren Tagen zu deuten und lebenspraktisch anzuwenden sei. »Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen«, twitterte der liberalkonservative Journalist Ulf Poschardt nach seinem weihnachtlichen Kirchgang, »wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat einen Abend bei den Jusos bzw. der Grünen Jugend verbracht?« Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz wiederum stellte das Bild eines vollkommen verwaisten Holzstall-Modells ins Netz und pries es ironisch als »AfD-Krippe« an - »ohne Juden, ohne Araber, ohne Afrikaner und ohne Flüchtlinge!«

Foto: Unterschlagen hat Notz allerdings, dass hier neben Maria, Josef und dem Jesuskind, den Hirten und den drei Weisen aus dem Morgenland noch jemand fehlt. Gemeint ist nicht der Verkündigungsengel, der in Gestalt der Twitterer zwar nicht sichtbar, aber durchaus präsent ist. Gemeint sind Ochs und Esel. Mit seiner Prophezeiung, diese beiden würden den Sozialismus in seinem Lauf nicht aufhalten, lag Erich Honecker zwar seinerzeit daneben - sie taten es dann eben doch. Wo aber Ochs und Esel schlicht nicht anwesend sind, können sie dem Sozialismus auch nicht mehr im Wege stehen. Wer das Spektakel also auf die Spitze treiben wollte, könnte den Stall auch eine »Linken-Krippe« nennen. mha Foto: iStock//fotosylvie