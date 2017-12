Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Das letzte Heft der »Z. Zeitschrift marxistische Erneuerung« des sich dem Ende zuneigenden Jahres vereint Analysen und Diagnosen zu den aktuellen Krisenherden, beschränkt sich dabei allerdings, worauf im Editorial explizit hingewiesen wird, auf die politisch-ökonomischen Entwicklungen in Europa. Und selbst die hatten es 2017 in sich.

Klaus Dräger blickt zurück auf den europäischen Wahlzyklus und kommt zu dem Schluss: »Das Zentrum hält.« Zwar habe es ganz massive Einbrüche von rechtsaußen in die Wählerschaft der »Mitte« gegeben und sei traditionelles »normales bürgerliches Regieren« schwieriger geworden, aber dennoch behaupte sich die »Mitte«. Die Kräfte einer linken Mitte hingegen, gerade die sozialdemokratisch geprägten, verschwänden mehr und mehr, wie man es in Griechenland und Frankreich an der Marginalisierung der PASOK und der PSF erleben konnte. Die Kräfte links der Sozialdemokratie wiederum stagnieren weiter und vermögen nur wenig mobilisierende Politikangebote zu unterbreiten. Der befürchtete »rechte Aufbruch« jedoch sei trotz aller erschreckenden Erfolge des Rechtspopulismus (noch) nicht erfolgt. Im Gegensatz zu den 1930er Jahren benötige das Kapital derzeit keine rechtsextremistischen oder faschistischen Bewegungen zur Wahrung seiner Macht beziehungsweise zur Abwehr revolutionärer Alternativen.

Mit dem Ergebnis der deutschen Bundestagswahlen befassen sich Jörg Goldberg, André Leisewitz, Jürgen Reusch und Gerd Wiegel. Schwer wiegt ihre Feststellung, dass der liberal-konservative Block, zu dem sie Union und FDP sowie nunmehr auch die AfD zählen, von 45 Prozent auf 56 Prozent angewachsen ist, der Block von Rot-Rot-Grün und Piraten währenddessen von 51 auf 39 Prozent schrumpfte. Für die LINKE sollten die starken Einbußen bei Arbeitern und Arbeitslosen alarmierend sein; sie fiel hier weit hinter die AfD zurück. Die Autoren warnen entsprechend vor einer Verschärfung autoritärer und neoliberaler »Krisenlösungen«.

Ein weiteres brisantes Thema dieses Jahres - Weltwirtschaft, G 20 und die Nationalstaaten - greifen Jörg Goldberg, Andrés Musacchio, Dieter Boris und Peter Wahl auf. Letzterer diskutiert die Frage »Wie nationalistisch ist der Nationalstaat?« Ein dritter Block befasst sich mit Streiks und Gewerkschaften 2017, dem folgen zwei Texte von Margarete Tjaden-Steinhauer und Lothar Peter über Prostitution und Sexarbeit, ein gleichfalls in den vergangenen Monaten heftig debattiertes gesellschaftliches Phänomen.

Last but not least thematisiert »Z« noch einmal die russische Oktoberrevolution von 1917 und deren nationale und globale Auswirkungen. Der Berliner Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler analysiert »Bewährungsproben im Kampf um ein sozialistisches Russland«. Von besonderem Interesse ist auch ein Bericht über eine Veranstaltung in Kassel zum 45. Jahrestag des »Radikalenerlasses«. Kurzum: Auch die Lektüre dieses Heftes der Vierteljahreszeitschrift lohnt wie gewohnt.

Z. Zeitschrift marxistische Erneuerung. Heft 112/Dezember 2017. 224 S., br., 10 €; erhältlich über redaktion@zme-net.de