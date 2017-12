Leise rieselte der Schnee am Tag vor dem Start der 66. Vierschanzentournee vom Himmel über Oberstdorf. Die perfekte Kulisse für ein Wintermärchen, dass die deutschen Skispringer in den kommenden Tagen mit dem ersten Gesamtsieg seit 16 Jahren schreiben wollen. »Es ist wunderschönes Winterwetter. Wir hatten noch ein schönes Training hier. Es kann losgehen - und ich freue mich tierisch drauf«, erklärte Richard Freitag mit entspannter Miene in Oberstdorf. Er tritt als erster Deutscher seit Martin Schmitt im Jahr 2000 mit dem Gelben Trikot des Gesamtweltcupführenden und damit als Topfavorit beim Skisprung-Grand-Slam an.

Das erste Duell gegen die internationale Konkurrenz gewann Freitag schon am Tag vor der Qualifikation auf der Schattenbergschanze (nach Redaktionsschluss). Während die Norweger um Mitfavorit Daniel Andre Tande - wohl wegen der schwierigen Verkehrsverhältnisse auf dem Weg ins tiefverschneite Oberstdorf - erst mit deutlic...