Einjährige Technokratenregierung führte drittstärkste Volkswirtschaft der Eurozone weiter in die Rezession

Die Frage nach dem kleineren Übel droht einen von Populismus strotzenden Wahlkampf zu beherrschen. Dazu tragen vor allem die Führungsfiguren der großen Parteien bei - ein aus der zweiten Reihe der Fünf-Sterne-Bewegung polternder Beppe Grillo, ein mehrfach verurteilter und nachweislich mit der Mafia verstrickter Silvio Berlusconi, der gescheiterte »Verschrotter« Matteo Renzi und schließlich der geschulte Rassist Matteo Salvini. Keiner von ihnen hat nach aktuellen Umfragen eine Mehrheit in Aussicht, eine Zusammenarbeit scheint unwahrscheinlich. Italien und Europa könnte seine nächste Hängepartie erleben - daran ist wenig Neues zu erkennen, aber viel Platz für Wut.

Italien hat fast eine komplette fünfjährige Legislaturperiode hinter sich - das ist für das Land außergewöhnlich - und doch kommt die nun ausgerufene Parlamentswahl zur Unzeit. Denn die Konstanz im Palazzo Chigi, wenn auch mit wechselndem Personal, hat nicht zur Stabilisierung der politischen und wirtschaftlichen Lage geführt. Im Gegenteil, die Reformen der sozialdemokratisch geführten Regierung haben die Spaltungen in der Gesellschaft und im Parteiensystem vertieft. Insbesondere die Partito Democratico hat sich regelrecht zerschossen. Damit stehen Italien nach dem Urnengang am 4. März alte und neue Probleme zugleich ins Haus.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Katja Herzberg über die anstehende Neuwahl des Parlaments in Italien

Simon Poelchau über Volkswagens Scheitern in Karlsruhe

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!