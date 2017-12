Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Erfurt. Jugendliche müssen nach Meinung des Thüringer Bildungsministers Helmut Holter in der Schule mehr über das demokratische System lernen. »Das muss sich wie ein roter Faden durch die Fächer ziehen«, sagte der Linkspartei-Politiker. Andernfalls befürchte er, dass sich das politische Gefüge in Deutschland weiter in Richtung populistischer Parteien wie der AfD verschiebe. Im Januar übernimmt Holter den Vorsitz der Kultusministerkonferenz. Demokratiebildung soll ein Schwerpunkt seiner Amtszeit sein. 2018 sind dem Thüringer Bildungsministerium zufolge mehrere Projekte zur Demokratiebildung geplant. Unter anderem tagt die Kultusministerkonferenz im April zum Thema Judentum in der Schule, im Herbst sollen Demokratie- und Menschenrechtserziehung diskutiert werden. dpa/nd