Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist gegen Änderungen im Abtreibungsrecht. »Ich halte davon überhaupt nichts«, sagte Kretschmer. Die Diskussion sollte sich eher darum drehen, warum die Zahl der Abtreibungen von knapp 100 000 pro Jahr in Deutschland so hoch ist. »Das verbinde ich nicht mit einem Vorwurf an Frauen und Männer, Mütter und Väter, die diese Entscheidung treffen. Dennoch beunruhigt mich diese Zahl.« Der rot-rot-grüne Senat in Berlin will über eine Initiative im Bundesrat erreichen, dass der Strafrechtsparagraf 219a, der Werbung für Abtreibungen verbietet, gestrichen wird. dpa/nd