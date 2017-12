Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Kairo. Bei zwei Angriffen auf christliche Einrichtungen in der Nähe von Kairo sind nach offiziellen Angaben mindestens neun Menschen erschossen und mehrere weitere verletzt worden. Vor einer Kirche in Ägypten hatte ein bewaffneter Mann am Freitag das Feuer eröffnet. Unter den Toten sei auch ein Polizist, berichtete das Staatsfernsehen. Früher am Freitagmorgen habe der Mann bereits auf einen Laden in der Stadt geschossen und dabei zwei Menschen getötet. Der Laden gehörte nach Angaben der koptisch orthodoxen Kirche einem Kopten. Der Mann sei schließlich von Polizisten erschossen worden. Nach Behördenangaben wurde nach einem möglichen zweiten Angreifer gefahndet, der geflüchtet sein könnte. AFP/nd