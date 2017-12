Paolo Gentiloni, der vor einem Jahr das Amt des Ministerpräsidenten von Matteo Renzi übernommen hatte, versuchte in seiner Jahresabschluss-Pressekonferenz die Sorgen wegen einer Phase der politischen Unsicherheit zu zerstreuen. »Die Italiener wissen, dass in den kommenden Wochen die Aufmerksamkeit auf den Wahlkampf gerichtet sein wird, wie es normal ist«, sagte Gentiloni. »Aber ich versichere Ihnen, dass die Regierung ihr Tempo nicht drosseln wird.« Vielmehr werde sie innerhalb des von Verfassung und Gesetzen gesteckten Rahmens weiter regieren. AFP/nd

Rom. Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat am Donnerstagabend das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen am 4. März frei gemacht. Keines der politischen Lager verfügt aktuellen Umfragen zufolge über eine klare Mehrheit.

