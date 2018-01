Foto: imago/IPON

Jana Hensel wirkt ein bisschen aufgeregt. Die Autorin kommt recht spät und setzt sich dann in die letzte Reihe, dorthin, wo sie von niemandem gesehen werden kann, aber selbst alles im Blick hat. Vorn auf der kleinen, provisorisch eingerichteten Bühne in der Chemnitzer Stadtbibliothek haben bereits der Literaturkritiker Michael Hametner, der Hörfunkjournalist und Autor Jörg Schieke und die Schriftstellerin Diana Feuerbach Platz genommen, um über Hensels neuen Roman »Keinland« zu diskutieren. Es ist der 9. November, der Tag der Pogromnacht wie des Mauerfalls, draußen ist es kalt.

In dem Buch geht es um die aus der DDR stammende Journalistin Nadja, die sich nach der Wende in den Juden Martin verliebt - eine Geschichte »über Schuld, Erinnerung, Herkunft und Grenzen«, so der Wallstein-Verlag. Das Besondere an der Diskussion: Sowohl die drei Kritiker auf der Bühne als auch Hensel selbst stammen aus Ostdeutschland. Die Autorin wurde in B...