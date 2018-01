Ohne Kontrolle und Fahndungsdruck taugen selbst die besten Steuergesetze nichts. Dies beleuchtet ein Fall, der zunächst wenig mit der in Brüssel kürzlich beschlossenen Reform des europäischen Mehrwertsteuersystems zu tun hat: In Bulgarien hatten Kriminelle ein Virus auf Computer des Zolls installiert. Dies machte es möglich, Güter ins Land zu schmuggeln, ohne Zoll und Steuern zu entrichten. Eine Razzia brachte der Polizei neben Computern und Akten auch einen Schatz von über 200 000 Bitcoins ein - Wert: fast drei Milliarden Euro. Die Dealer hatten ihre Gewinne aus den Schmuggelgeschäften in der virtuellen Währung angelegt. Der Fall zeigt vor allem, wie anfällig das europäische Zollsystem aus 28 EU-Staaten ist - der nationale Zoll ist auch für die Erhebung der Mehrwertsteuer im grenzüberschreitenden Verkehr zuständig. Im Ergebnis gehen der Europäischen Union jedes Jahr viele Milliarden verloren.

Die Sache selber ist kompliziert. Das...