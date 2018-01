In Österreich steht das Kabinett aus ÖVP und FPÖ vor der Vereidigung

Der Außenminister gibt mit seiner Idee einer vertieften Beziehung zur Türkei ohne EU-Beitritt dem AKP-Regime genau das, was es will, fürchtet Nelli Tügel

Gomes aus dem Karibikstaat Guyana hat recht. Dass seine Einsicht bei der EU auf offene Ohren trifft, ist wenig wahrscheinlich. Das Kernstück der EU-AKP-Politik für die Zeit nach 2020 sind die Economic Partnership Agreements, die mit Partnerschaft wenig und mit EU-Interessen viel zu tun haben. Dort werden die AKP-Staaten weiter als Rohstofflieferant festgeschrieben, wie es in der Weltwirtschaftsordnung in Kolonialzeiten festgezurrt wurde.

Der Generalsekretär der AKP-Gruppe, Patrick I. Gomes, wies auf einen Schwachpunkt der EU-Entwicklungspolitik hin. Man könne nicht bloß Schulen oder Krankenhäuser bauen, erklärte Gomes. Vielmehr müssten zugleich mehr Know-how und Technologie vom Norden in den Süden fließen, um beispielsweise Gesundheitssysteme und den Bildungssektor zu verbessern, sagte Gomes dem epd in Brüssel.

Schon das Cotonou-Abkommen scheiterte wie seine Vorgänger - die 1975 geschlossenen vier Lomé-Abkommen - eklatant an dem selbst gesteckten Anspruch, die kolonialen Abhängigkeiten durch eine neue gleichberechtigte Entwicklungspartnerschaft zu ersetzen. Derzeit spricht nichts dafür, dass sich das ab 2020 ändert.

Fahrt ins Ungewisse: Angehörige des Stamms der Wayapi-Indigenas in einem Boot auf dem Rio Oiapoque, der Brasilien von Französisch-Guayana trennt. Der Generalsekretär der AKP-Gruppe, Patrick I. Gomes aus Guyana weißt auf Schwachpunkte der EU-Entwicklungspolitik hin.

