Schwerlich hätten wir uns ausmalen können, in welchem Maße seit 2015 zu einer drängenden Herausforderung geworden ist, was hierzulande als Grundrecht gewährleistet ist. Wer meinen mochte, Wissenschaftsfeindlichkeit und populistischer Anti-Intellektualismus liefen eben als Rauschen öffentlicher Kommunikation nebenher mit und Leugnung des menschengemachten Klimawandels oder Furcht vor dem Impfen werde kaum über konventikelhafte Zirkel hinausgreifen, der sieht sich längst eines Schlechteren belehrt. Wahn und Lüge, vulgärer Zynismus, nacktes Machtkalkül und unverantwortliche Simplifizierung beweisen erneut ihre Geschichtsmächtigkeit - auch gegenüber der Freiheit der Wissenschaft.

Ein halbes Jahr nach Amtsantritt ist deutlich, dass von einer Zivilisierung des neuen US-Präsidenten im Regierungsalltag keine Rede sein kann. Ein Kreationist als Vizepräsident, ein Öl-Lobbyist in der Umweltbehörde, Maulkorberlasse für Direktoren des Nationalen Gesundheitsinstituts, Drohungen gegen liberale Universitäten: Das Wort vom Politikwechsel, hier ist es tatsächlich angebracht.

In der Türkei geht mit dem Zusammenbruch des Rechtsstaats in den vergangenen zwölf Monaten die Kriminalisierung aller kritischen Intelligenz einher und eine, man muss sagen: »Säuberung« der Universitäten - die, so meinten wir zu wissen, doch Teil des europäischen Hochschulraums sind.

Und in Ungarn versucht der Ministerpräsident, unverhohlen antisemitisch grundiert, eine Privatuniversität mitten in der Europäischen Union in die Schließung zu treiben, weil deren Stifter ihm missliebig scheint. Es verbietet sich, wie Herr Bundespräsident Steinmeier sagte, zu schweigen, »wenn der Zivilgesellschaft, selbst der Wissenschaft [...] die Luft zum Atmen genommen wird.«

Den Autokraten und Populisten, auch in der Bundesrepublik, wird freie Wissenschaft zum Objekt von Insinuation und Verdächtigmachung. Massiv verbreiten sie Expertenmisstrauen, der Austausch von Argumenten als Verständigungsbasis offener Gesellschaften wird aufgekündigt. An seine Stelle tritt jene neue Form einer Dialektik der Aufklärung, dass gute Argumente gebildeter Personen zu Ressentiments gegen Bildung und gute Argumente führen (Karsten Fischer). Populistische Vereinfachungen und autokratische Durchgriffsideologien verheißen, den Zumutungen der modernen Welt schadlos entkommen zu können. Deswegen machen sie den sachlichen Diskurs ebenso verächtlich wie die methodische Wahrheitssuche und die Begründungsbedürftigkeit von Geltungsansprüchen. Übrig bliebe dann die Ordnung der alternative facts. Was in ihr gälte, wäre bloß noch vom Herrschaftswillen des jeweiligen Machthabers abhängig.

Gegen solche tektonischen Verschiebungen der politischen Kommunikation und für die Freiheit von Forschung und Lehre in pluralistischen Gesellschaften organisierte sich Ende April dieses Jahres der March for Science. Es war ein bemerkenswertes Ereignis, und doch nur ein einzelner Schritt. Es wird nämlich auch in Zukunft für aufgeklärte Gesellschaften gestritten werden müssen. Und dabei können die Wissenschaften nur erfolgreich sein, wenn sie ihren eigenen Prinzipien folgen. Und das heißt zunächst, es muss präzise geklärt sein, worum es geht. Und worum nicht.

Nicht dass andere anderes für wahr halten als wir selbst, ist das eigentliche Problem (was sonst sollte der Pluralismus der Moderne sein?) und auch nicht, dass Donald Trumps war against the media (Krieg gegen die Medien, d.Red.) etwa die Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge beseitigen würde. Er setzt sie im Gegenteil gerade voraus; anders wäre von fake news gar nicht zu sprechen.

Die verbreitete Rede vom Postfaktizismus verfehlt also die Sachlage. Mehr noch, sie verstellt den Blick darauf, dass die Denunziationsvokabeln von »Lügenpresse«, »Expertengeschwätz« oder »Lügenwissenschaft« eine Verschiebung versuchen. An die Stelle des Sachverhaltsbezugs rücken sie einen Machtbezug: Wer sich dem Machtanspruch beugt, sage die Wahrheit, alle andern seien Lügner. Wahrheit wird zur Funktion von Macht.

Hiergegen lässt sich allerdings nicht wirksam streiten, indem man umgekehrt die Legitimität von Macht als eine Funktion von Wahrheit zu bestimmen sucht.

Moderne Forschung ist pluralistisch. Sie erzeugt keine Gewissheiten, sondern methodisch verlässliches Wissen. Sie sagt, was der Fall ist und was dahintersteckt (Niklas Luhmann). Sie kann nicht sagen, was alternativlos der Fall sein sollte.

So sehr daher Demokratie in praktisch jeder Hinsicht wissenschaftlicher Informierung bedarf, so sehr ist sie mehr als bloß die Exekutierung von Forschungsergebnissen. Schon Hannah Arendt wusste, dass »vom Standpunkt der Politik aus gesehen« der technokratische Sachzwang »despotisch« ist.

Freilich: Im Widerspruch gegen populistische Wissenschaftsfeindlichkeit - auch dies war beim March for Science zu beobachten - profiliert sich derzeit eine Auffassung neu, welche die demokratischen Prinzipien unterläuft. Ihre Parole lautet »Für alternativlose Fakten, für wissenschaftliche Evidenz, für Wahrheit in der Politik« (Kathrin Zinkant, SZ v. 11./12.2.2017, »Auf die Barrikaden!«).

Das ist die Parole der Szientokratie. Sie verwechselt unzweideutige Fakten mit ambivalenten politischen Folgerungen. Sie verkennt, dass keineswegs für alle dasselbe evident ist. Sie sieht politische Macht durch Wahrheit anstatt durch Mehrheit und Verfassung legitimiert. Und gleich den Autokraten und Populisten, gegen die sie sich wenden will, ist sie »ihrer inneren Logik nach antipluralistisch« (Jan-Werner Müller).

Doch in den Streit für die pluralistische Moderne und gegen vulgäre Forschungsfeinde eintreten können Studenten, Wissenschaftlerinnen, Forscher allein dann, wenn sie sich nicht als Instanz des Wahrheitsbesitzes verstehen, sondern als diejenige der rationalen, methodischen Suche nach Wahrheit. Unser Wissen steht unter Revisionsvorbehalt - allein dann ist ja an Erkenntnisfortschritte zu denken; wir müssen kollektiv bindende Entscheidungen zwar informieren, können sie aber nicht selbst treffen. Und allein wenn wir uns in dieser Weise ernst nehmen, können wir unser Teil dazu beitragen, dass die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge auch in Zukunft auf Sachfragen bezogen wird anstatt auf Machtfragen. (...)

Wissenschaft - befasst mit demnoch nicht Gewussten und mit der Störung etablierten Wissens durch neue Erkenntnisse - kann nicht funktionieren ohne die Redlichkeit derer, die sie betreiben. Diese Redlichkeit ergibt sich als Verpflichtung auf die Integrität von Forschung aus der Freiheit, die ihr garantiert ist; und sie verbindet sich mit einer wissenschaftlichen Haltung, die entscheidend durch Selbstdistanz geprägt ist. Wer heute nämlich Wissenschaft betreibt, der tut dies in höchst komplexen, höchst dynamischen, höchst spannungsreichen Kontexten. Und das kann allein gelingen, wenn man den Ort der je eigenen wissenschaftlichen Spezialisierung zu bestimmen vermag, wenn man der eigenen Erkenntnisleidenschaft nicht völlig ausgeliefert ist und wenn man von der Bedeutung des eigenen wissenschaftlichen Tuns überzeugt bleibt, gerade unter Beachtung seiner Grenzen.

Dies erfordert eine Haltung offener Ehrlichkeit und der wachen Irritierbarkeit durch die Welt und das, was andere über sie wissen, sowie die Fähigkeit, von sich selbst auch Abstand nehmen zu können, also die eigene Expertise nicht schon für das Ganze von Wissenschaft zu halten, die methodische Verlässlichkeit wissenschaftlichen Wissens nicht mit so etwas wie absoluter Gewissheit zu verwechseln, und zu wissen, dass Forschung zwar über gesellschaftliche und politische Diskurse informieren muss, aber nicht an ihre Stelle treten kann.

Szientokratie, wie ich sie vorhin kritisch kommentiert habe, wäre übrigens gerade der Kollaps dieser Fähigkeit zur Distanznahme.

Daneben braucht es freilich auch Bedingungen, die solche Sorgfalt und Redlichkeit, diese Haltung der Irritationsbereitschaft und Selbstdistanzierung begünstigen. Damit sind wir bei der sozialen Organisierung der Wissenschaften. Und leicht ließen sich viele praktische und selbst politische Fragen auch auf die angesprochene Diagnose beziehen.

An der Grundfinanzierung der Universitäten hängt ja auch die Frage, ob es hier - wie in der außeruniversitären Forschung auch - Räume gewährten Vertrauens gibt, die im Interesse bester Forschung vom steten Finanzierungswettbewerb und von ununterbrochener individueller accountability (die sich ja längst zu einer Form institutionalisierten Misstrauens entwickelt hat) freigehalten sind.

Viele Instrumente der Beobachtung und Steuerung von Wissenschaft haben den durchaus unerwünschten Nebeneffekt, dass das Tempo von Forschungsprozessen und die Größe von Forschungseinheiten geradezu systematisch mit der Qualität von Forschung verwechselt werden. (...)

Gerecht werden können die Wissenschaften dem Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung nach meiner festen Überzeugung gerade in Zeiten des populistischen Anti-Intellektualismus und autokratischer Wissenschaftsfeindschaft nur mit sorgfältiger Selbstbegrenzung und Selbstdistanz - wenn Sie mögen: mit Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Auf diese Haltung kommt es, wie in der offenen, pluralistischen Gesellschaft und in der konstitutionellen Demokratie, auch in den Wissenschaften an. Die Partikularität und also Pluralität jeder wissenschaftlichen Expertise, das Prinzip methodischer Skepsis, die Unmöglichkeit, vom Sein einfach aufs Sollen zu schließen: All dies verlangt uns eine Zurückhaltung ab, ohne welche sich bei erhöhtem Außendruck die Herausforderungen guter wissenschaftlicher Praxis und die Seriösität von Leistungsversprechungen nicht werden bestehen lassen.

Was in diesem Zusammenhang an der DFG liegt, ist klar: Als Selbstverwaltungsorganisation und als Fördereinrichtung, die einen gewichtigen Bereich des wissenschaftlichen Wettbewerbs maßgeblich gestaltet, steht und arbeitet sie für eine Forschung, die großes gesellschaftliches und politisches Vertrauen tatsächlich verdient; und fördert sie die Unabhängigkeit der Forschenden - ohne welche diese die Verantwortung für ihre Forschung gar nicht tragen könnten.