Berlin. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat eine Zusammenarbeit mit der AfD strikt ausgeschlossen. »Das «völkisch-autoritäre» Gedankengut der AfD ist genau das Gegenteil unseres liberalen Weltbildes«, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur. »Wir sind das genaue Gegenteil der AfD.« Die FDP wolle in der nächsten Zeit ihren Standort als Partei der Mitte definieren. Der ehemalige LINKEN-Vorsitzende Oskar Lafontaine sieht die FDP derweil unter ihrem Vorsitzenden Christian Lindner auf dem Weg zu einer rechtspopulistischen Partei. In einem Interview mit der »Neuen Osnabrücker Zeitung« sagte Lafontaine: »Die FDP versucht, die erfolgreiche rechtspopulistische österreichische FPÖ zu kopieren, die bei der letzten Wahl rund 26 Prozent erreicht hat.« dpa/nd

