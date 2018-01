Jetzt, wo man über die Jahreswende sowieso schon frei hatte, kann man auch gleich noch heute - mit dem löblichen Vorsatz, das Bruttosozialprodukt ein wenig gesundzuschrumpfen - blau machen und sich vor die Glotze begeben, am besten schon morgens nach dem Aufstehen: Im 80er-Jahre-Klassiker »Ghostbusters« kann man dabei zusehen, wie drei Parapsychologen schleimige Monster jagen und erlegen. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass mindestens eines von ihnen ein kleines bisschen Alexander Gauland ähnlich sieht.

