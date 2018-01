Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Menschen in Deutschland zum Zusammenhalt im neuen Jahr aufgerufen. Sie wünsche sich, »dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten zusammenhält«, sagte Merkel in ihrer Neujahrsansprache, die am Silvesterabend ausgestrahlt werden sollte. Darin versprach die amtierende Kanzlerin auch eine rasche und stabile Regierungsbildung: »Die Welt wartet nicht auf uns.« Schon jetzt müssten die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass es Deutschland auch in 15 Jahren gut gehe. Dabei sei der Leitgedanke der sozialen Marktwirtschaft ein guter Kompass. Wichtig sei nicht nur, Jobs zu sichern und zu schaffen und die Gesellschaft auf den digitalen Fortschritt vorzubereiten, sondern auch, Familien in den Mittelpunkt zu stellen und eine würdevolle Pflege zu ermöglichen. Außerdem müsse in einen »starken Staat« investiert werden. AFP/nd