Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Hamburg. Die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« rechnet auch im neuen Jahr mit anhaltend hohen Flüchtlingszahlen weltweit. Es gebe noch viel zu tun, weil es immer noch viele Menschen in Not gebe, die auf Hilfe angewiesen seien, sagte der Präsident von »Ärzte ohne Grenzen« in Deutschland, Volker Westerbarkey, am Montag. Er appellierte an die Gesellschaft, ihre Einstellung zu ändern, und forderte, es »nicht mehr als Erfolg« zu werten, »wenn möglichst wenig Menschen nach Deutschland kommen«. Vielmehr sei es »ein Erfolg, wenn mehr Menschen Hilfe bekommen, die sie brauchen«, sagte Westerbarkey. Von der nächsten Bundesregierung erwarte er dass sie die Werte aufrecht erhalte, zu denen auch die humanitäre Hilfe gehöre. AFP/nd