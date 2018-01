Eisenach. Das Reformationsjubiläum hat der Wartburg in Eisenach einen Besucherrekord beschert. Bis kurz vor Schließung der Tore seien rund 459 000 Besucher gezählt worden, sagte der Pressesprecher der Wartburgstiftung, Andreas Volkert, am Sonntag. Üblich seien im Durchschnitt jährlich 350 000 Gäste. »Das Luther-Jahr hat also für ein deutliches Plus gesorgt.« Insbesondere bei Besuchern aus dem Ausland sei ein enormer Zuwachs zu verzeichnen gewesen: Kämen sonst rund 16 Prozent der Gäste aus dem Ausland, seien es in diesem Jahr 25 Prozent gewesen. dpa/nd