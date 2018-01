Lima. Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa und mehr als 230 weitere Autoren haben in einem offenen Brief die umstrittene Begnadigung des wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilten peruanischen Ex-Präsidenten Alberto Fujimori kritisiert. Die Entscheidung von Staatschef Pedro Pablo Kuczynski sei »illegal und unverantwortlich«, schrieben sie. Fujimori sei ein Menschenrechtsverbrecher und leide nicht an einer fortschreitenden Erkrankung. Staatschef Kuczynski hatte die Begnadigung an Heiligabend verkündet und mit dem Gesundheitszustand des 79-Jährigen begründet. AFP/nd