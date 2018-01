Koper. Slowenien hat im Gebietsstreit mit Kroatien gemäß einem Schlichtungsurteil des Ständigen Schiedshofs in Den Haag am Samstag den Großteil des Golfs von Piran und damit einen Zugang zum offenen Meer übernommen. Das Schiedsgericht hatte Slowenien im Juni zwei Drittel der Bucht an der nördlichen Adria zugesprochen. Für das Inkrafttreten des Schiedsspruchs legte es den 30. Dezember fest. Kroatien lehnt die Entscheidung ab und beansprucht die Hälfte der Bucht für sich. AFP/nd