Erfurt. Als Erfolgsgeschichte des Naturschutzes sieht der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) die 20-jährige Geschichte des Nationalparks Hainich. Die größte zusammenhängende Laubwaldfläche Deutschlands sei eine Schatzkammer der heimischen Artenvielfalt, erklärte BUND-Landesgeschäftsführer Burkhard Vogel am Samstag in Erfurt. Der Weg für den ersten Nationalpark in Thüringen war Ende 1997 durch ein Gesetz freigemacht worden. Seit 2011 sind die urwaldartigen, großen Rotbuchenwälder auch UNESCO-Weltnaturerbe. dpa/nd