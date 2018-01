Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die erste Kunstauktion im Kunstmuseum Ahrenshoop ist über die Bühne gegangen. »Von Beginn an gab es zahlreiche Bietergefechte«, berichtete Auktionator Robert Dämmig am Sonntag über die Premiere vom Vorabend. Die Kunstauktionen GmbH hatte das Ausstellungshaus für ihre erste Winterauktion ausgewählt. »Am Ende des Abends stand ein vorläufiges Ergebnis von circa 130 000 Euro.« Zur Versteigerung standen 125 Arbeiten. Sie stammten von Künstlern der Region sowie Gästen in Ahrenshoop und Umgebung. Im Angebot waren auch zwei Zeichnungen von Lyonel Feininger. 91 Werke wurden am ersten Abend verkauft. Die Bieter kamen den Angaben zufolge aus Deutschland, Belgien, Frankreich, der Schweiz und den USA. »Im Fokus standen Feininger, Fußmann, Pechstein, Penck, Brass, Kuhfuss und Moras, aber auch Künstler wie Jim Avignon, Moritz Götze, Elvira Bach und Strawalde«, hieß es in der Mitteilung.

Alle 170 Sitzplätze im Museum waren besetzt, als am Samstagabend das erste Los aufgerufen wurde, wie die Veranstalter weiter mitteilten. Den höchsten Zuschlag habe mit 4600 Euro ein Werk von Max Pechstein bekommen, gefolgt von Klaus Fußmann (4400 Euro) und Lyonel Feininger (4200 Euro). dpa/nd