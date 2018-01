Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Kremmen. Hunderte Kraniche haben das milde Wetter Ende Dezember genutzt und sind in Brandenburg geblieben. »Es ist aber ein Pokerspiel mit ungewissem Ausgang«, sagte Kristina Hühn von der Naturschutzstation Rhinluch am Samstag. Entlang der Autobahn A24 bei Oberkrämer und Kremmen waren mehrere Hundert der Tiere zu beobachten. Das Rhin-Havelluch rings um Linum (Ostprignitz-Ruppin) zählt zu Europas größten Kranichrastplätzen.

Die Vögel fänden derzeitig ein hervorragendes Nahrungsangebot etwa in nicht abgeernteten Maisfeldern, sagte Hühn. Es sei für sie ein Schlaraffenland. Die Tiere sparten sich so zunächst den kräftezehrenden Flug. Doch ein Risiko bleibe. »Wenn es dann kalt wird, dürfen sie den Abflug nicht verpassen«, so Hühn. Rechtzeitig im Frühjahr seien sie wieder zurück an ihren Brutplätzen. dpa/nd