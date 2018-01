Tobias Bank zeigt eine Reihe unterschiedlicher Medaillen. Foto:

Auch eine seiner »Lieblingsmedaillen« kann der Sammler Tobias Bank im Bestand des Kunstarchivs der Burg Beeskow vorweisen. Sie zeigt das Konterfei von Käthe Kollwitz (1867-1945) und trägt auf der Rückseite ein Zitat der Künstlerin: »Ich bin einverstanden damit, dass meine Kunst Zwecke hat.« Schön und interessant findet Tobias Bank diese Medaille. Vorsichtig legt er sie zurück.

Der 32-Jährige, der in Elstal (Gemeinde Wustermark) lebt und als Referent bei der Linksfraktion im Bundestag beschäftigt ist, sammelt verschiedene Dinge aus der DDR, darunter Plastetüten, Taschen, Münzen und auch Medaillen. 5000 Medaillen gehören ihm inzwischen, und er bemüht sich, diese und andere Stücke möglichst oft in Ausstellungen zu zeigen. Denn er gehört nicht zu dem Typ Sammler, der Freude daran hat, etwas materiell oder auch nur ideell Wertvolles für sich allein zu besitzen. Andere sollen es sehen, etwas dabei lernen, die Freude an den Gegenständen ...